44% татарстанцев откажется от снижения зарплаты даже ради сохранения работы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половина жителей Татарстана (44%) не согласна на меньшую зарплату ради сохранения рабочего места или гарантированного получения нового. Чуть больше трети респондентов (37%), наоборот, примут такие условия, показало исследование платформы hh.ru.

Чаще всего отказом отвечали сотрудники из сфер косметических услуг и спорта (57%), автомобильного бизнеса (55%), строительства и недвижимости (54%). На меньшую зарплату готовы татарстанцы, работающие в IT (51%), а также сферах безопасности и искусства, развлечений и массмедиа (по 42%).



realnoevremya.ru/Максим Платонов

20% респондентов затруднялись ответить.

На отношение к размерам зарплаты влиял и возраст: наиболее сговорчивыми были несовершеннолетние респонденты, стремились к сохранению прежнего уровня зарплаты работники от 35 до 44 лет.

В начале года ответы жителей республики были аналогичны: тогда снизить заработные ожидания отказались 43% опрошенных.

Напомним, Татарстан занял 19-е место в топе российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего. Так, среди татарстанцев 31,6% получают зарплату выше среднего по стране, а у 8% — зарплата выше двух средних по России.

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Галия Гарифуллина