Минпромторг: Uniqlo может продать бизнес в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Компания Uniqlo может продать бизнес в России, последовав примеру сети ресторанов McDonald's, рассказал «Известиям» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.



По его словам, компания уже приняла решение полностью покинуть российский рынок, однако ретейлер пока не подавал заявку в правкомиссию на проведение сделки.

— Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал McDonald's. Японский ретейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, «бойкие торговые места» с хорошим покупательским трафиком, оборудование, — отметил Евтухов.

Японская Fast Retailing, владеющая сетью магазинов одежды Uniqlo, в марте прошлого года временно приостановила работу на территории России. Уже в октябре ретейлер начал сокращать свою сеть по стране. Тогда сообщалось, что о планах полностью закрыть часть точек в стране также знают два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости.



О том, что японская сеть магазинов одежды Uniqlo собирается закрыть в России большинство своих крупных магазинов, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, большую часть освобождаемых площадей займет российская Gloria Jeans. Уточняется, что весь 2022 год Uniqlo распродавал стоки в онлайн-формате.

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Маргарита Головатенко