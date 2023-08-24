Казань выделит 2,2 миллиона рублей на патриотическую эстафету «Россия — страна Героев»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани выделит 2,2 миллиона рублей на патриотическую эстафету «Россия — страна Героев». Она пройдет в сентябре в парке Победы, выяснило «Реальное время».

В сумму входит установка сцены и звукового оборудования, фото- и видеосъемка, охрана, выступление ведущих и вокально-хореографическая постановка, в которой будут участвовать не менее десяти человек. Для мероприятия будут установлены 10 туалетных кабин и шатры для досмотра.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эстафета будет длиться не менее 50 минут.

Напомним, съемка пролога для празднования Дня Татарстана будет стоить 2,4 млн рублей — на 200 тысяч дороже, чем проведение эстафеты. Он будет представлять из себя видеоролик продолжительностью не менее 90 секунд. В создании пролога примут участие артисты и творческие коллективы, которые имеют звание заслуженного артиста Татарстана или являются лауреатом международного конкурса.

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Галия Гарифуллина