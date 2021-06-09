Татарстанский шахматист награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Татарстанский гроссмейстер Владислав Артемьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение состоялось в среду в Министерстве спорта России.

Шахматиста наградили за победу в составе сборной России на Первой Всемирной шахматной онлайн-олимпиаде ФИДЕ, которая прошла в августе 2020 года. В финале россияне играли против команды Индии и не смогли доиграть серию встреч из-за проблем соперника с интернетом. В итоге обе сборные были награждены золотыми медалями.

Фото: ruchess.ru

Также аналогичной награды от министерства удостоились шахматисты Александра Горячкина, Даниил Дубов, Евгений Наер, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Сергей Рублевский, Александр Рязанцев и тренеры Александр Мотылев и Сергей Яновский.

Фото: ruchess.ru

Кроме этого, орденом Почета награжден президент Федерации шахмат России (РШФ) Андрей Филатов. Ордена Дружбы удостоились трехкратная победительница Шахматной олимпиады Валентина Гунина и трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно.

Награждение провел лично министр спорта России Олег Матыцин.

Напомним, в апреле нынешнего года Артемьев занял восьмое место в составе команды «Ладья» в клубном Кубке Европы.