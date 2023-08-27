Путешествие из Казани в ОАЭ подорожало на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С января по июль 2023 года средняя цена поездки из Казани в Объединенные Арабские Эмираты выросла на 13,26%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В середине лета она обходилась в среднем в 64 470 рублей.

В годовом выражении средняя стоимость путешествия из столицы Татарстана в ОАЭ почти не изменилась. В июле прошлого года она составляла 64 297 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле 2023 года услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в Татарстане на 61,23% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. В апреле годовая инфляция составляла 50,86%, в мае — 51,22%, в июне — 55,5%.

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Татьяна Демина