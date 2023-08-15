Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в Татарстане за год на 61%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле 2023 года услуги в сфере зарубежного туризма подорожали в Татарстане на 61,23% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Такие данные со ссылкой на Росстат приводит отделение Банка России — Нацбанк по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка.

Годовая инфляция в сфере услуг зарубежного туризма продолжает ускоряться. В апреле 2023 года она составляла 50,86%, в мае — 51,22%, в июне — 55,5%.

Показатель годовой инфляции в сфере услуг зарубежного туризма, зарегистрированный в Татарстане в июле этого года, оказался самым высоким с начала 2012 года. За период до 2023 года были месяцы, когда фиксировалась дефляция, например, в феврале 2017-го (-5,66%), в июне 2020-го (-1,95%) и в декабре 2021-го (-0,88%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле 2023 года услуги в Татарстане в годовом выражении подорожали на 7,53%. По сравнению с предыдущим месяцем цены увеличились на 0,29%, а по отношению к декабрю 2022-го — на 5,46%.



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Татьяна Демина