Аналитики назвали регионы ПФО, где работники АПК получают больше всего

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Поволжье наибольшую зарплату в сельском хозяйстве получают в Марий Эл: она составляет 90 тысяч рублей. Затем следует Татарстан: работников ждет почти 70 тысяч рублей. Меньше всего предлагают в Ульяновской области — 45 тысяч, выяснили аналитики платформы hh.ru.

За год предлагаемая зарплата в Татарстане выросла на 22%. Больше прирост только в Пензенской области, где он составил 47%.

В то же время в Татарстане наблюдается наименьшая разница между предлагаемой и ожидаемой зарплатами: она равняется всего 509 рублям. В Татарстане ожидаемая зарплата чуть больше 69 тысяч.

В Марий Эл зарплатные предложения выше ожиданий на 34 тысячи рублей, это самый высокий показатель в Поволжье. Обратная ситуация в Башкирии, где работники ожидают на 30 тысяч рублей больше, чем им предлагают: сотрудники хотели бы получать более 96 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

По приросту вакансий в сфере сельского хозяйства Татарстан (+7%) также занимает третью строчку после Марий Эл (+16%) и в Мордовии (+14%).

Ожидаемая зарплата выросла больше всего в Чувашской Республике (+29%), на втором месте — Татарстан (+22%).

Напомним, средняя зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве, в Татарстане достигла 39 тысяч рублей. Об этом на коллегии Минсельхозпрода республики в марте сообщил вице-премьер — глава ведомства Марат Зяббаров.



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Галия Гарифуллина