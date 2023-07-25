В Татарстане в начале лета сократилась выдача «займов до зарплаты»

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане за июнь 2023-го выдали 85 786 «займов до зарплаты». По сравнению с предыдущим месяцем их количество сократилось на 5,8%, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

По выдаче микрозаймов Татарстан в начале лета занял 6-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.

Замыкает рейтинг по итогам июня 2023 года по количеству выданных микрозаймов Архангельская область. Ее жители за первый месяц лета взяли 31 811 «займов до зарплаты», что на 4,7% меньше, чем в мае.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В целом, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, сведения от которых обрабатывает НБКИ, за июнь 2023 года в России выдали 2,92 млн микрозаймов. Это на 4% меньше, чем в мае.

Напомним, по данным НБКИ, в июне 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9,2 тысячи рублей. По сравнению с маем он почти не изменился, увеличившись на 0,3%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина