Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года

Российский хоккеист, нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года, об этом сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.



— Мы всегда будем помнить его мужество, его желание, его волю, его улыбку, все его замечательные качества, — приводит RT сообщение.

В феврале 2022 года у игрока обнаружили опухоль головного мозга. Хоккеист прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

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Маргарита Головатенко