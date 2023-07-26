В столице Татарстана проведут театрализованный перформанс «Голоса Казани» за 5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На проведение городского театрализованного перформанса «Голоса Казани/Казан тавышлары» из городского бюджета выделят 5 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», мероприятие состоится в столице Татарстана не позднее 30 сентября.

Перформанс покажут на здании по улице Кремлевской, 3. По этому адресу располагается исполком города.

Для зрителей подготовят двухчасовую концертную программу. Так, на сцене ведущие артисты театров, актеры и вокалисты будут читать стихи. Все выступающие должны иметь звания и награды. Заказчик требует позвать только тех, кто имеет популярность у жителей Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще перед гостями выступит солист с инструментальной группой. В его репертуаре должно быть не менее 20 российских и не менее 10 зарубежных композиций. Помимо вокалистов и солистов-музыкантов на сцену пригласят детский вокальный коллектив. Они исполнят репертуар на русском и татарском языках. Длительность выступления составит около трех минут.

За год организация перформанса подорожала на 1 млн рублей. В прошлом году власти Казани выделили на его проведение 4 млн рублей.

В 2021-м перформанс «Голоса Казани» прошел 30 августа, в День республики. На здание исполкома Казани проецировались сказочные картины, на сцене перед входом выступили танцевальные коллективы.

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Айрат Назипов