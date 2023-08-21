Житель Казани отсудил у УК более 300 тысяч рублей за упавшую на машину глыбу

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Житель Советского района Казани отсудил у управляющей компании 400 тысяч рублей из-за упавшей на автомобиль ледяной глыбы, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.



Глыба упала на Chevrolet казанца, припаркованный около дома. Мужчина обратился к независимому эксперту для определения стоимости ремонта авто. Последний заключил: ремонт обойдется в 300 тысяч рублей. Водитель обратился в УК с требованием о компенсации, но коммунальщики не признали свою вину и отказали ему. Тогда казанец обратился в суд.

Суд выслушал доводы сторон и удовлетворил требования истца. В пользу казанца с УК взыскали 302,7 тысячи рублей ущерба, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и различные расходы на общую сумму 20 тысяч рублей. Руководство управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приставы сообщили руководству компании о возбуждении исполнительного производства и о возможных мерах принудительного исполнения, однако там проигнорировали предупреждение, чем увеличили долг. Поскольку срок для добровольного погашения долга истек, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в 15,6 тысячи рублей и на списание долга с банковского счета УК. Решение суда исполнено, нарушенные права казанца восстановлены.

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Маргарита Головатенко