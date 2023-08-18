В Казани на месяц ограничат движение по улице Журналистов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на улице Журналистов со следующей недели ограничат движение — как для транспорта, так и для пешеходов, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.



С 21.00 25 августа по 26 августа в районе здания №28 частично закроют проезжую часть в направлении ул. 8 Марта.

С 27 августа до 5.00 28 августа частично закроют проезжую часть около здания №28 в направлении ул. Попова.

Также с 22 августа по 30 сентября будут полностью закрыты тротуары в районе здания №28 и напротив.

В Казани временно ограничат движение по улице Бирюзовой. Проезжую часть на участке от дома №19 до дома №18 закроют с 23.00 26 августа до 5.00 27 августа. Это связано с реконструкцией участка тепловых сетей.

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Маргарита Головатенко