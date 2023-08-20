Первый иск российских инвесторов к Clearstream поступил в суд

Группа российских инвесторов подала коллективный иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Clearstream, следует из материалов картотеки.



В качестве третьих лиц привлечены ООО «Инвестиционная палата ", ВТБ, «Атон», «Открытие брокер», Россельхозбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Это первый в российских судах иск к люксембургскому депозитарию после введения санкций против НРД и блокировки активов инвесторов. К европейскому депозитарию Euroclear подали уже 17 исков.

В мае в Евросоюзе обсудили возможность перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на €196,6 миллиарда. Некоторые должностные лица также допустили, что подобное можно «провернуть» и с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.

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Маргарита Головатенко