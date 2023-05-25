FT: в ЕС обсудили отправку Украине прибыли от замороженных активов России

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Евросоюзе обсудили возможность перевода на Украину прибыли от замороженных российских активов на €196,6 миллиарда, пишет Financial Times.

— Чиновники из стран-членов [ЕС] и Европейской комиссии встретились в среду, чтобы изучить варианты перекачивания процентов, генерируемых российскими активами, хранящимися в [депозитарии] Euroclear, — говорится в статье.

Некоторые должностные лица также допустили, что подобное можно «провернуть» и с российскими активами, которые заморожены в Clearstream.

Однако некоторые источники предупредили о возможных юридических последствиях таких действий из-за их возможного воздействия на финансовые рынки. Отмечается, что чиновники Евросоюза планируют представить более конкретные предложения относительно российских активов на встрече лидеров блока в конце июня.

В газете со ссылкой на данные правительства Бельгии также отмечается, что антироссийские санкции, введенные ЕС, привели к заморозке €196,6 миллиарда российских активов в Euroclear, из которых €180 миллиардов — активы российского Центробанка, передает «РИА Новости».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, что российские инвесторы смогли вернуть активы на 3 триллиона рублей, ранее замороженные за рубежом. Она также заявила, что обмен заблокированных акций на замороженные ценные бумаги на Западе возможен в перспективе.



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Илина Хакимова