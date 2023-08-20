В Подмосковье горит склад Ozon
На складе компании Ozon в деревне Гривно Московской области случился пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о возгорании в шестиэтажном здании поступила в 08.39 мск. Из-под кровли идет дым. Работников эвакуировали.
— Площадь пожара составляет 375 кв. м, горит продукция в коробках на стеллажах, — сказали в пресс-службе.
В августе прошлого года пожар произошел на складе Ozon в подмосковной Истре. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работали более 130 человек и 45 единиц техники.
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