На складе Ozon в Подмосковье ликвидировали открытое горение

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На складе Ozon в подмосковной Истре в 05.45 ликвидировали открытое горение, сообщили в региональном управлении МЧС России.



Сообщение о пожаре в селе Петровском поступило в экстренные службы вчера в 12.30. Площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работали более 130 человек и 45 единиц техники, в том числе два вертолета Ка-32.

Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара. По последним данным, пострадали 13 человек, один погиб.

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Маргарита Головатенко