В Индии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Индии. Эпицентр находился в 30 км к югу от города Моригаон, сообщает RT со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Два дня назад на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 3,6. Очаг землетрясения залегал на глубине более 7 километров.



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Айрат Назипов