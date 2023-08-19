Консул КНР в Казани оценил перспективы отмены виз для россиян

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Китай рассматривает вариант отмены виз для туристов из России. Об этом заявил ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй.

— Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе, — сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что для реализации этого необходимо решить ряд вопросов, касающихся безопасности и мигрантов, особенно в регионе Дальнего Востока.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Еще Божуй говорил, что в столице Татарстана стартовало строительство консульского центра КНР. Китайская сторона рассчитывает, что он будет открыт в конце этого года или в начале следующего.



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Айрат Назипов