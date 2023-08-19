В Казани начали строить консульский центр Китая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани стартовало строительство консульского центра КНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консула-атташе КНР в Казани Чэнь Божуя.

— Накануне я узнал, что сейчас уже начинают строительство консульского центра. Мы надеемся, что в конце этого года или в начале следующего мы уже откроем консульский центр и будем выдавать визы здесь, в Казани, — сказал он на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

Он напомнил, что визовые центры КНР пока открыты только в Москве и Санкт-Петербурге.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит в эти дни в столице Татарстана. Он продлится до 21 августа. Кадры с мероприятия — в фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов