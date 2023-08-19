США, Япония и Южная Корея готовы ввести новые санкции против России

США, Япония и Южная Корея договорились о новых санкциях против России, а также сокращать зависимость от ее энергоносителей и продолжать оказывать поддержку Украине.

— Мы обязуемся продолжать оказывать поддержку Украине, вводя скоординированные и чувствительные санкции против России и ускоряя снижение зависимости от российских энергоносителей, — говорится в заявлении лидеров трех стран.

Напомним, в эти дни президент США Джо Байден принимает премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Южной Кореи Юн Сок Еля в своей загородной резиденции Кемп-Дэвид. По итогам переговоров ожидается совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «без предварительных условий» для обсуждения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.



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Илина Хакимова