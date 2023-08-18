Kyodo: Байден готов обсудить с Ким Чен Ыном вопрос денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «без предварительных условий» для обсуждения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби японскому агентству Kyodo.

— Мы готовы сесть и провести переговоры без предварительных условий, — сказал Кирби.

Однако, по его словам, другие стороны пока «не ответили положительно на это предложение, но оно все еще в силе».

Согласно информации японского агентства, это первый случай при администрации Байдена, когда США выразили готовность к переговорам с КНДР на высшем уровне.

По словам высокопоставленных чиновников, участвующих в подготовке трехстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде, который пройдет 18 августа, Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль должны договориться нарастить усилия в политике сдерживания КНДР и растущей военной мощи Китая.

Издание также уточняет, что «предложение о встрече на высшем уровне, обнародованное Кирби без уточнения, когда оно было сделано, предполагает, что администрация Байдена активизирует усилия по налаживанию контактов с Северной Кореей».

В июне сообщалось, что власти США предлагают добавить к Совету Безопасности ООН шесть стран без предоставления им права вето. Администрация американского президента хочет таким образом восстановить доверие к ведущему органу за поддержание международного мира и безопасности.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова