В Татарстане откроют лабораторию искусственного интеллекта для обработки медицинских снимков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане откроют лабораторию искусственного интеллекта для обработки медицинских снимков КТ и МРТ. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

— Коллеги из Минздрава отмечают, что ИИ может быть полезен в качестве сортировщика информации, клинического помощника или на высшем уровне «цифрового двойника», который будет контролировать процесс работы врача. В этом я с ними полностью согласен, — написал министр в своем telegram-канале.

Он объяснил, что внедрение прогностического комплексного продукта на основе ИИ упростит процесс отслеживания динамики состояния пациента.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Татарстане разработали чат-бот с ИИ для составления маршрутов путешествий. Пока он недоступен пользователям.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов