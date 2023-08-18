В Казани на два месяца приостановили работу микрокредитной организации

Вахитовский районный суд Казани приостановил деятельность микрокредитной организации, расположенной по улице Вишневского, на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Суд признал компанию, предоставляющую финансовые услуги, виновной в совершении административного нарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП России («Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении»), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток.

— В Вахитовское районное отделение судебных приставов Казани поступил исполнительный документ немедленного исполнения о закрытии микрокредитной организации. Решение суда исполнено. Помещение закрыто и опечатано, — рассказали в пресс-службе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за первые шесть месяцев 2023 года выявили 10 организаций с признаками нелегального кредитора. Так, например, граждане по индивидуальным гражданско-правовым договорам предоставляют займы под недвижимость физическим лицам. Однако по итогу они подводят заемщика к неисполнению договора, после чего взыскивают долг через наложение ареста на имущество и реализацию залога.

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Айрат Назипов