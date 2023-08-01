В Татарстане за первое полугодие 2023 года выявили 10 организаций с признаками нелегального кредитора

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане за первые 6 месяцев 2023 года выявили 10 организаций с признаками нелегального кредитора, сообщает пресс-служба Банка России.

Так, например, граждане по индивидуальным гражданско-правовым договорам предоставляют займы под недвижимость физическим лицам. Однако по итогу они подводят заемщика к неисполнению договора, после чего взыскивают долг через наложение ареста на имущество и реализацию залога.

Всего за этот же период в республике выявили 11 финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности. Помимо нелегальных кредиторов, зафиксирован один субъект на страховом рынке. В отсутствие агентских договоров с легальными страховыми компаниями он предлагал оформить полисы ОСАГО.

В России за первое полугодие 2023 года выявили около 2,5 тысячи финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. За шесть месяцев удалось обнаружить более 1,1 тысячи финансовых пирамид. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 19%.

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Елизавета Пуншева