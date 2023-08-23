Стоимость высшего образования в Казани возросла на 5—6%

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В среднем в казанских вузах стоимость обучения на внебюджетных местах повысилась на 5-6%. Большая часть из учреждений проиндексировала цены впервые за 4—5 лет, сообщает РБК «Татарстан».

Так, в КГЭУ стоимость обучения проиндексировали впервые с 2019 года. Одной из причин такого решения стало повышение уровня инфляции в России.

— Процент повышения по всем специальностям составил 5,5% и соответствует уровню инфляции, установленному на 2023 год, — заявили в пресс-службе университета.

В КГАСУ стоимость обучения повысилась значительнее — на 10—11% по сравнению с прошлым годом. Цены в университете не менялись пять лет.

О том, что стоимость обучения не повышалась в течение нескольких лет, заявили и в КФУ. Однако там цифры не раскрыли, добавив, что проведенная в этом году индексация стала незначительной и затронула лишь несколько направлений.

realnoevremya.ru

Что касается университета Иннополис, стоимость всех образовательных программ одинаковая и за последний год не менялась.

— Если сравнивать с 2019 годом, то за это время, наоборот, стоимость снизилась с 1,2 млн до 800 тыс. руб. в год. На новую магистерскую онлайн-программу стоимость еще ниже — 390 тыс. руб. в год. Это обусловлено тем, что онлайн-программа исключает затраты на использование физической инфраструктуры университета, без потери в качестве, — заявил проректор, начальник управления академической политики и организации образовательной деятельности учреждения Евгений Бобров.

Напомним, как выяснило «Реальное время», на выделенные вузам Казани на 2023/2024 учебный год почти 13,4 тысячи бюджетных мест может не найтись достойных абитуриентов — об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ и приоритеты выпускников школ при выборе предметов для сдачи единого госэкзамена. Кто придет учиться на бюджет, почему из большинства абитуриентов не получиться сделать грамотных инженеров и как попытки решить проблему «маскировочными» средствами ведут к разрушению системы высшего технического образования, разбирался корреспондент издания.

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Елизавета Пуншева