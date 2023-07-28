Больше половины казанцев совмещали свою первую работу с учебой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Совмещали свою первую работу с учебой 65% казанцев. Об этом свидетельствует опрос СК «Росгосстрах» и платформы hh.ru.

Чаще всего жители города впервые устраивались работать грузчиками (8%). Еще по 7% начинали свой рабочий стаж с администратора или официанта, а по 5% — с консультанта в магазине, промоутера и рабочего на производстве. Еще 24% начали сразу работать по специальности.

Для половины респондентов главным требованием к работе была высокая зарплата, для 42% — возможность совмещать работу с учебой. Также важными критериями были возможность развития (28%) и близость к дому (25%). Дополнительные бонусы в виде социального пакета (3%) и ДМС (3%) на первой работе были не так важны.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В том, что престижная профессия — это в первую очередь высокооплачиваемая профессия, убеждены 55% казанцев. О том, что престиж профессии подразумевает уважение обществом, считают 33%.

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Елизавета Пуншева