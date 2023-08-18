В Казани зафиксировали три случая ввоза меда с нарушением требований

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В Международном аэропорту Казани татарстанские таможенники стали фиксировать случаи ввоза меда с нарушением требований, предъявляемых к продукту пчеловодства. Выявлено три факта его ввоза в пластиковых бутылках без заводских этикеток.

Как напоминает пресс-служба Татарстанской таможни, мед входит в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Перемещение подкарантинной продукции возможно лишь при наличии ветеринарного сертификата, который можно получить в территориальном органе Россельхознадзора.

— При этом разрешено ввозить мед в заводской упаковке весом до 5 килограмм включительно на одно физическое лицо при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя товара и страны вывоза, — объяснил начальник таможенного поста Мирзанур Гараев.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Он добавил, что ветеринарно-санитарные меры были приняты в целях охраны территории от заноса возбудителей заразных болезней животных и недопущению оборота опасной продукции.

В первом полугодии 2023 года в Международном аэропорту Казани татарстанские таможенники выявили 479 фактов незаконного перемещения товаров. Чаще всего нарушители незаконно перевозили деньги, алкоголь и табачную продукцию. В некоторых случаях пассажиры везли с собой гражданское или служебное оружие.



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Айрат Назипов