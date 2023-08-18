Бизнес-омбудсмен призвал российские компании активнее брать на работу осужденных
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил работодателям, которые испытывают нехватку кадров, активнее пользоваться услугами осужденных. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Борис Титов напомнил, что заключенным могут назначать принудительные работы с 2017 года. С 2020-го в России начали создавать участки исправительных центров непосредственно в компаниях. Осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают на этих же предприятиях, получают соответствующую зарплату.
— Круг отраслей очень широкий. ФСИН готова увеличить предложение. Процитирую фрагмент из их официального обращения: «осужденные к принудительным работам — постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы». Поэтому те, кто особенно сильно страдает от кадрового дефицита — обращайтесь, ФСИН ждет, — заявил Борис Титов.
По статистике ФСИН, услугами более 26 тысяч подобных специалистов пользуются около 1,7 тысячи работодателей — в промышленном производстве, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, переработке мусора и так далее.
В Татарстане сохраняется тенденция на снижение числа осужденных в колониях общего и строгого режима. За год их стало меньше на 1 040 человек. За 5 лет сокращение значительнее — на 3 тысячи заключенных. Подробнее об этом, а также дефиците тюремных надзирателей и медиков, решении проблемы «лишних» арестантов и трудотерапии по приговору — в материале «Реального времени».
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