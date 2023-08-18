Бизнес-омбудсмен призвал российские компании активнее брать на работу осужденных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил работодателям, которые испытывают нехватку кадров, активнее пользоваться услугами осужденных. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Борис Титов напомнил, что заключенным могут назначать принудительные работы с 2017 года. С 2020-го в России начали создавать участки исправительных центров непосредственно в компаниях. Осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают на этих же предприятиях, получают соответствующую зарплату.

— Круг отраслей очень широкий. ФСИН готова увеличить предложение. Процитирую фрагмент из их официального обращения: «осужденные к принудительным работам — постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы». Поэтому те, кто особенно сильно страдает от кадрового дефицита — обращайтесь, ФСИН ждет, — заявил Борис Титов.

realnoevremya.ru (архив)

По статистике ФСИН, услугами более 26 тысяч подобных специалистов пользуются около 1,7 тысячи работодателей — в промышленном производстве, в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, переработке мусора и так далее.

В Татарстане сохраняется тенденция на снижение числа осужденных в колониях общего и строгого режима. За год их стало меньше на 1 040 человек. За 5 лет сокращение значительнее — на 3 тысячи заключенных. Подробнее об этом, а также дефиците тюремных надзирателей и медиков, решении проблемы «лишних» арестантов и трудотерапии по приговору — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов