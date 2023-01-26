Террористы за решеткой, выселение арестанток СИЗО-2 и трудотерапия: 5 фактов с коллегии УФСИН по Татарстану

Республика готова возмещать предприятиям 50% затрат на создание мест для приговоренных к труду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впервые за несколько лет в СИЗО Татарстана нет дефицита мест. Эта сенсационная новость прозвучала сегодня на коллегии УФСИН Татарстана. Комментируя достижение лимитной численности арестованных «Реальному времени», генерал-майор Эдуард Хиалеев отметил большую работу прокуратуры, и сообщил — анонсированное год назад открытие участка СИЗО вместо ШИЗО в пестречинской колонии №3 состоится в ближайшее время. Впрочем, главным трендом в докладе начальника УФСИН стала трудотерапия. Вот лишь одна цифра — за год работающие зэки Татарстана погасили 42 млн рублей по искам потерпевших.

1. Лишенные статуса «авторитеты», АУЕ*шник и террористы



О попытках дестабилизации обстановки в колониях Татарстана со стороны «отрицательно настроенных осужденных» заявил сегодня глава УФСИН республики Эдуард Хиалеев. И похвалил личный состав за добросовестное выполнение обязанностей, благодаря которому «побегов из-под охраны, массовых беспорядков и иных резонансных преступлений и происшествий» в местах лишения свободы в 2022 году не допустили.

За год численность сидельцев в колониях общего и строгого режима сократилась более чем на 1 тысячу человек. При этом на 8 тысяч осужденных и арестованных в республике приходятся 44 фигуранта дел экстремистской и террористической направленности, как осужденные, так и обвиняемые. Среди них представители запрещенных в России международных террористических и экстремистских организаций и течений — «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами», «Исламское государство», АУЕ, «Свидетели Йеговы» и прочие.

Генерал-майор Хиалеев отметил — 36 лидеров уголовно-преступной среды в местах несвободы уже утратили этот статус. Фото: realnoevremya.ru

Один факт пропаганды запрещенных идей среди зэков в минувшем году обернулся уголовным делом об экстремизме. Под следствием по материалам полиции и ФСБ оказался осужденный сторонник АУЕ (*запрещенное в России экстремистское движение).

Административные штрафы и аресты за татуировки, «схожие с символикой нацистов и экстремистов», в 2022-м получили 97 сидельцев.

Кроме того, генерал-майор отметил — 36 лидеров уголовно-преступной среды в местах несвободы уже утратили этот статус — благодаря оперативным мероприятиям силовиков, еще пятеро переведены на тюремный режим, но 32 «авторитета» еще остаются в изоляторах и колониях.

2. В дефиците — тюремные медики и надзиратели

Для надзора за спецконтингентом в 2022-м году в СИЗО и колониях Татарстана дополнительно установили почти тысячу видеокамер — полностью охватив ШИЗО, карцеры и помещения камерного типа. Всего на службе УФСИН по РТ задействованы почти 2,5 тысячи камер, при помощи которых за 12 месяцев вскрыли и пресекли 39 тысяч нарушений. Усилили и периметр ограждений запретных зон — оборудовали противопобеговые козырьки на территории в полкилометра.

Актуальность техническим и механическим средствам добавляют кадровые проблемы ведомства. При штатной численности управления в 3,5 тысячи сотрудников реально работают на 453 человека меньше (за год уволились либо ушли на пенсию порядка 70-ти человек).

До конца года на строительстве нового СИЗО Казани планируется освоить 2,6 млрд рублей. Фото: realnoevremya.ru

Перекрыть утечку кадров пытаются ежеквартальными премиями младшего персонала СИЗО и колоний — тут помогает бюджет республики. А еще моральными стимулами — 53 сотрудниками в прошлом году получили очередные спецзвания, а с ними и прибавку к окладу.

Есть некомплект и среди медицинского персонала УФСИН. Сколько врачей и фельдшеров не хватает, начальник управления не сказал, но отметил — вопрос с оказанием медпомощи решается путем организации выездных врачебных бригад, в которые включены и врачи-специалисты. По сравнению с прошлым годом, уровень внебольничной смертности от болезней среди арестованных и осужденных сократился на 16,6%, а показатель заболеваемости туберкулезом на 21,4%.

3. Побороть перелимит в СИЗО помогли проверки Генпрокуратуры?

Под круглосуточное наблюдение в Казани взяли и стройку века — возведение нового СИЗО на 1000 мест. Не дожидаясь весны, за территорией за «Оргсинтезом» смонтировали временное ограждение и освещение по периметру, подвели временную воздушную линию для подключения к электричеству, а также при помощи обогрева земли обустроили четыре котлована, на месте которых должны появиться режимные корпуса. До конца года планируется освоить 2,6 млрд рублей — почти половину всех средств, предусмотренных проектом строительства. Он предусматривает открытие объекта в 2026 году, но в республике надеются успеть за два года.

В прошлом году на коллегии заявляли — лимит мест в СИЗО Татарстана превышен на 220 человек. Сегодня было объявлено — больной вопрос нехватки площадей для арестантов решился раньше окончания большой стройки. Но решился не сам собой, а «благодаря работе прокуратуры республики, судебно-следственных органах и взаимодействию с УФСИН».

Фото: realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», годом ранее условия жизни арестантов Татарстана жестко критиковали проверяющие из Генпрокуратуры РФ. Один из источников даже называл позицию федералов по этому вопросу причиной отставки бывшего зампрокурора РТ Олега Даминова, который курировал надзор за режимными учреждениями. На сегодняшний день данный вопрос снят с учета Генпрокуратуры, как решенный.

Как утверждают источники «Реального времени», представители надзорного ведомства по своей линии инициировали ускорение ряда процессов в судах, которые затянулись на полгода и более, оценили контингент изоляторов на предмет не уехавших в колонию после вступления приговора в силу, а еще рекомендовали силовикам — пересмотреть подход к ходатайствам об аресте.

Внимание к проблеме позволило добиться разрешения Москвы на изменение профиля штрафного изолятора в пестречинской колонии №3. В ближайшее время там должен открыться участок СИЗО — точнее, помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Все работы на месте уже проведены, но для открытия требуется приказ Минюста РФ о вводе в эксплуатацию. В новом СИЗО будет 120 мест.

Самый загруженный изолятор республики — СИЗО-2 в Казани, на улице Большой частично освободили, за счет перевода арестованных женщин в транзитно-пересыльный пункт на территории одной из казанских колоний.

4. Получить УДО стало чуть легче

Из каждой сотни зэков, имеющих право на УДО, в прошлом году на свободу смогли раньше срока вышли 17 человек. Годом раньше таких удачливых было 11 на сотню. В целом, по данным пенитенциарного ведомства, в 2022-м достойными вольной досрочно суды признали 368 сидельцев. При этом, как подчеркнул Эдуард Хиалеев, процент ходатайств об УДО, которые поддержала администрация исправительного учреждения вырос с 51 до 59.

А вот перевод на режим поселения из колонии смогли заслужить лишь 143 человека на всю республику (в 2021-м таких было меньше на 1,4%).

5. Осужденных дам рады трудоустроить лишь на «Кварте»

Другой тренд — развитие сети исправительных центров и участков для осужденных к принудительным работам. В настоящее время в республике это наказание на территории республики отбывают 530 тысяч человек, уже созданы условия еще для 500 человек, осталось урегулировать вопрос софинансирования затрат на условиях частно-государственного партнерства.

Фото: realnoevremya.ru

Татарстан стал экспериментальной зоной в части создания сети центров и участков для прохождения исправительных работ. В целом по стране в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, уже к 2024-му количество рабочих мест для таких осужденных должно вырасти до 80 тысяч.

В Татарстане кроме исправительных центров в Казани и Нижнекамске созданы не меньше семи участков на базе предприятий и организаций:

в Казани на базе АО «Кварт» (специализируется на выпуске резинотехнических изделий) готовы разместить и занять работой 40 осужденных дам

на территории казанского ООО «Новострой+» организовали проживание и рабочие места для 93 осужденных мужчин

на Казанском электромеханическом заводе смогут жить и искупать вину трудом 50 мужчин

в Набережных Челнах на базе ООО «Торговый дом «Кориб» открывают самый большой из участков — на 156 мужчин

в челнинском МУП «Предприятие автодорог-1" гарантируют размещение и занятость 80 осужденных мужчин

в селе Большое Афанасово Нижнекамского района на базе ООО «ОРСИС-АГРО» готовы принять 90 приговоренных к принудительному труду мужчин

в нижнекамском МУП «Комплексное предприятие благоустройства» рассчитывают занять делом 50 осужденных мужчин

Первый вице-премьер РТ сообщил о субсидировании из бюджета РТ 50% затрат предприятий, которые направили средства на создание мест для проживания и работы осужденных. Фото: realnoevremya.ru

С учетом этих новых мест общее число отбывающих принудительные работы в республике может перевалить за тысячу. При этом право претендовать на такое смягчение по приговору обладают более 2,5 тысяч человек, правда, из них лишь 890 характеризуются положительно, сообщил начальник управления на коллегии.



«Ожидается окончание устройства таких центров на базе «КамАЗа, — сообщил присутствующим первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин. — Мы субсидируем 50% затрат предприятиям, которые направили средства на создание таких мест для проживания и работы».

Юридически вопрос с выплатой субсидий еще находится на стадии согласований. Выплаты планируется проводить через Минпромторг РТ в качестве бюджетной субсидии. О каких суммах речь и когда начнутся выплаты — сегодня не сообщалось.

Тем временем, на выставке продукции татарстанских зэков сегодня презентовали новинку — шахматы и шашки для незрячих, с рельефными отличиями черных и белых фигур и клеток доски.