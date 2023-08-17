В Татарстане ввод жилья в январе — июле вырос на 15,3%

В январе — июле этого года в Татарстане ввели 2498,4 тыс. кв. м жилья, что на 15,3%, или на 331,6 тыс. кв. м, больше, чем за аналогичный период 2022 года.



В июле 2023 года в республике ввели 174,7 тыс. кв. м жилья. Это на 31,1%, или на 78,8 тыс. кв. м, меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в регионе впервые после двух месяцев положительной динамики.

Среди 85 российских регионов Татарстан занимает 12‑е место по показателю ввода жилья за июль 2023 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 82‑е место, а по динамике относительного прироста оказался на 70‑м месте.

За январь — июль 2023 года по показателю ввода жилья республика занимает четвертое место в списке регионов. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял второе место, а по динамике относительного прироста — 28‑е место.

realnoevremya.ru (архив)

По итогам января — июня 2023 года Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья.

Ежегодно в столице Татарстана вводят в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров жилья. В Казани около трети квартир покупают приезжие из других регионов России.

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Маргарита Головатенко