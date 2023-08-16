Треть квартир в новостройках Казани покупают приезжие из других регионов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани около трети квартир покупают приезжие из других регионов России. Ежегодно в столице Татарстана вводят в эксплуатацию более 800 тысяч квадратных метров жилья, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на ежегодном августовском совещании работников образования и науки РТ.



По его словам, большой процент приезжих составляет молодежь. В совокупности с высокими показателями рождаемости, которые сохраняются в городе на протяжении многих лет, это приводит к перегрузке имеющихся детских учреждений и нехватке новых.

Он отметил, что в Казани появились школы, где уже 15 первых классов: они работают с колоссальной перегрузкой, что неблагоприятно отражается на образовательном процессе:

— Кроме того, к нам ежедневно привозят своих детей в садики и школы жители прилегающих районов, где наши коллеги, к сожалению, не смогли (или не захотели) заставить строителей запроектировать необходимую образовательную среду и продавать не пресловутые квадратные метры, а качество жизни, — отметил глава города.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани спрос на квартиры в новостройках за месяц поднялся на 22%. Предложение на первичном рынке в столице Татарстана в июле уменьшилось на 12%. По сравнению с июнем поднялась и средняя стоимость квартир — на 2%, стоимость за квадратный метр за месяц увеличилась на 4%. В среднем квартира в Казани стоит порядка 8 млн рублей.

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Маргарита Головатенко