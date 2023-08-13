Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января — июня 2023 года Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по вводу жилья. Такие данные приводит Татарстанстат.

Всего за первое полугодие этого года предприятия, организации и население региона построили 2,323 млн «квадратов» жилья. Это на 21,4% больше, чем за январь — июнь прошлого года. За это время предприятия и организации республики сдали в эксплуатацию 20 904 квартиры. Их общая площадь превысила миллион квадратных метров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вторую строчку в рейтинге занимает Башкирия — за полгода там ввели 1,571 млн «квадратов» жилья, что на 752 тыс. кв. м меньше, чем в Татарстане. Тройку замыкает Нижегородская область — 1,101 млн «квадратов». В топ-5 также вошли Пермский край (926 тыс. кв. м) и Самарская область (808,1 тыс. «квадратов»).

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