В Казани прокуратура хочет через суд признать незаконной регистрацию фирм в «резиновом офисе»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Прокуратура Татарстана обратилась в Советский районный суд города Казани с иском о признании незаконными действий по предоставлению нежилых помещений для массовой регистрации юридических лиц. Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Уточняется, что в ноябре-декабре 2022 года в налоговую инспекцию были представлены документы о регистрации 68 юридических лиц. При этом в качестве места регистрации был указан один и тот же адрес в Казани — три нежилых помещения общей площадью 204,8 кв. м, принадлежащие частному лицу. Затем владелец сдал эти помещения в аренду фирме дочери.

Как выяснили в ведомстве, регистрация юрлиц была фиктивной — представителей исполнительных органов фирм и других офисных работников там не было. В дальнейшем сведения о местонахождении, адресе регистрации и руководителях указанных фирм в Едином государственном реестре юридических лиц были признаны недостоверными.

В апреле в Татарстане вычислили фирму-однодневку с подставным директором. Татарстанская таможня возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего жителя республики, который предоставил в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице.



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Айрат Назипов