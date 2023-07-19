В Казани на 36% снизилось количество ДТП с пьяными водителями

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С начала года в Казани произошло 16 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых один человек погиб, еще 19 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 36% (с 25 до 16), сообщили в Госавтоинспекции города.

По данным ГИБДД, число пострадавших в подобных происшествиях уменьшилось на 38,7% (с 31 до 19). Число погибших снизилось на 50% (с 2 до 1).

— В ходе контрольно-надзорной деятельности, рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Казани в отношении таких водителей составлено 1 640 (+ 2,1% к АППГ — 1 606) административных материалов. По ст. 264.1 УК РФ возбуждено 135 уголовных дел (+ 9 к АППГ— 126) в отношении нетрезвых водителей. Необходимо помнить, что в случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность, — рассказала начальник отделения организационно-аналитической работы отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Алла Новикова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По сообщениям казанцев сотрудникам ГИБДД удалось задержать 17 пьяных водителей с начала года.

За первый квартал 2023 года суды Татарстана наказали конфискацией автомобилей 61 водителя. Всего с июля прошлого года под конфискацию в республике попали 79 осужденных, которые сели за руль пьяными уже не в первый раз.

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Айрат Назипов