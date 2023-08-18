Казанцы согласны признать рабочим время, затрачиваемое на дорогу до офиса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

От Института исследования проблем современной политики в Минтруд поступило предложение включить в рабочий день время, которое сотрудники проводят в дороге из дома до работы и обратно. Большинство работающих казанцев поддерживают эту идею, показал опрос сервиса SuperJob.

66% респондентов согласны на сокращение рабочего дня за счет включения в него времени на дорогу. Против выступили 15% опрошенных, воздержался каждый пятый.

73% казанцев моложе 34 лет одобрили идею. Среди сотрудников старше 45 лет за выступили 63%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Меньше всего (54%) поддержки инициативе высказали сотрудники, доезжающие до рабочего места за полчаса. Наиболее активно (71%) приняли идею те, кто проводит в пути в один конец от 30 до 60 минут.

Напомним, недавно в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов. С инициативой выступила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, сокращение рабочей недели возможно для всех категорий работающих, в том числе с учетом цифровизации: благодаря развитию программного обеспечения эффективность труда выросла во много раз. Вместе с тем к работникам относятся «так же, как относились 50 лет назад», и они выгорают.

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Галия Гарифуллина