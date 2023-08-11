В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, с инициативой выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



— По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной…. Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю, — сказала она «Ленте.ру».

По ее словам, сокращение рабочей недели возможно для всех категорий работающих, в том числе с учетом цифровизации: благодаря развитию программного обеспечения эффективность труда выросла во много раз. Вместе с тем к работникам относятся «так же, как относились 50 лет назад», и они выгорают.

Она предположила, что форму реализации сокращения рабочих часов работодатели смогут определить совместно с профсоюзными организациями и закрепить договоренности в локальных нормативных актах компаний.

— Я бы говорила об эксперименте, который можно в России объявить в течение двух лет. К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, — заключила она.

realnoevremya.ru

В Госдуме предлагали ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. С такой инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. Они предложили сохранять зарплату таким работникам на том же уровне, что и у специалистов, работающих пять дней в неделю.

В Совфеде указали, что необходимо определить источники финансирования, за чей счет будет сохраняться зарплата для многодетных семей в случае одобрения инициативы:

— Здесь нужно посмотреть расчеты, если это предложение будет целиком и полностью просчитано, возможно, оно будет привлекательным. Пока оно выглядит, как очень часто встречается, как предложение, которое для авторов совершенно очевидно принято не будет, но позитивных очков авторам, конечно, понапридает, — сказал член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин, его слова приводит «РИА Новости».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко