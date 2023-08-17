Исследование: в 2023 году доля длительных поездок казанцев за границу выросла на 9%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля длительных поездок казанцев в дальнее зарубежье возросла на 9%, в ближнее — на 19%. Это выяснили аналитики «Яндекс Путешествий», изучив данные о путешествиях горожан длительностью от 21 дня.

В этом году казанцы предпочитали отдыхать в дальнем (60%) и ближнем (13%) зарубежье. Были и те, кто оставался в России (27%). Доля поездок длительностью более 21 дня в дальнее зарубежье выросла с 64% до 73%, в ближнее — с 42% до 60%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Наибольшей популярностью среди жителей столицы республики пользовались Турция, Азербайджан, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Для путешествий по России чаще всего выбирали Сочи, Санкт-Петербург, Владивосток, Горно-Алтайск и Минеральные Воды.

За границей казанцы отдыхали в среднем пять недель, в России — на неделю меньше.

Напомним, недавно опрос показал, что почти каждый второй житель Казани не удовлетворен своим отпуском. 47% горожан считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а 44% из них винят во всем недостаточное количество отпускных дней. 47% респондентов из города заявили, что не могут расслабиться.

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Галия Гарифуллина