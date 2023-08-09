Каждый второй казанец не удовлетворен своим отпуском

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти каждый второй житель Казани не удовлетворен своим отпуском: казанцам не хватило отпускных дней для полноценного отдыха, об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и Ozon Travel.

Так, 47% считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а 44% из них винят во всем недостаточное количество отпускных дней.

Чаще всего, согласно результатам исследования, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что казанцы не могут расслабиться — об этом говорят 47% респондентов из города. Одна пятая опрошенных (21%) заявила, что от отдыха их отвлекают переживания за работу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще одним фактором, который мешает казанцам отдыхать, стала плохая погода (18%). Еще 17% напрягают поездки вместе с родственниками. В топ причин попали также опасение за свою безопасность во время путешествия (16%) и языковой барьер (7%).

Излишнее напряжение усиливает и подпитывает страхи казанцев: 45% боятся потерять свой багаж, еще 40% опрошенных переживают, что заболеют или отравятся местной пищей, и 34% казанцев тревожатся из-за возможной потери важных документов и банковской карты.

Интересно, что россияне, которые не чувствуют себя отдохнувшими после летних путешествий, зачастую выбирают поездки в бархатный сезон — к слову, отдых в это время в среднем обходится на 20% дешевле, нежели в летний период.



Почти трети казанцев (30%) для полноценного отдыха необходимо четыре недели, каждому пятому (21%) — три недели. А в том, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней, убежден каждый четвертый (24%).

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Илина Хакимова