Рустам Минниханов призвал дать молодежи Татарстана возможность продвигаться

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая на итоговой пленарной дискуссии в рамках церемонии закрытия XI Международного образовательного форума «Летний Кампус Президентской Академии», заявил, что перед республикой стоит задача не только сделать так, чтобы молодежь не уезжала, но и привлекать ее в регион. Для этого необходимо дать молодым людям нормальную работу и возможность продвигаться, цитирует его пресс-служба.

— Какие задачи стоят перед нами? У нас большая республика, около 4 миллионов населения. Поэтому задача — чтобы молодежь не только не уезжала, а наоборот — надо ее привлекать сюда. У нас много вузов, мы их активно стыкуем с нашими промышленными предприятиями. <…> То есть сначала создать условия, чтобы молодежь меньше уезжала. Конечно, уезжать будут, и это нормально. Но главное — чтобы потом они вернулись. А вот чтобы вернулись — надо создать им условия. Дать нормальную работу, возможность продвигаться. И главное — молодежь нуждается в том, чтобы условия проживания, среда обитания соответствовали самым современным требованиям, — сказал он.

Минниханов подчеркнул, что в работе главное не деньги, а люди, способные развиваться и решать новые задачи, достигать новых целей.

— За эти годы создана мощнейшая инфраструктура: это и особые экономические зоны, и промпарки, и ИТ-центры, и вот этот город — Иннополис. Все это появилось лет 15 — 17 назад. И второе — мы очень активно работали по подготовке кадров. Отправляли учиться в Сингапур. Все наши руководители практически учились в Сингапуре. Многие отучились в Стэнфорде. Мы изучили китайский опыт. Мы учились везде — в Америке, в Китае, в Сингапуре. Я думаю, что вот такая работа сегодня дает свои плоды. Это хороший задел, чтобы двигаться дальше, — рассказал глава республики.

В Казань для участия в международном проекте Минобрнауки России «Летний университет» прибыли представители 30 государств, в том числе Кубы, Сирии, Китая и Индии. Наибольшее число студентов приехало из Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Египта, Турции и Ирана.



Программа «Летнего университета» в Казани проходит под названием «Молодежь. Инновации. Содружество». Двухнедельное обучение иностранных студентов организовано на базе Казанского федерального университета.

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Максим Кокунин