Семьи погибших на озере Яльчик из Зеленодольска получают выплаты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Семьи из Зеленодольска, члены которых погибли в результате трагедии на озере Яльчик в Марий Эл, получат выплаты от муниципалитета, такое поручение дал мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.



Семьи погибших получат по 50 тысяч рублей, семьи пострадавших могут рассчитывать на выплату в размере 30 тысяч рублей.

В результате урагана 29 июля на озере погибли трое жителей Зеленодольска. Еще семь человек, включая одного ребенка, получили травмы. Позднее число пострадавших выросло до десяти человек.

Марий Эл по решению главы региона Юрия Зайцева выплатит семьям погибших на озере Яльчик туристов из Татарстана по 1 млн рублей. Средства выделяют и пострадавшим: жители из регионов Приволжского федерального округа (ПФО) получат от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученной травмы.

Ураган обрушился на регионы Приволжского федерального округа после жары. На озере Яльчик в Марий Эл от урагана 29 июля пострадали 29 жителей Татарстана, в том числе четверо детей. Восемь человек погибли, из них трое детей. Уже на территории Татарстана от непогоды пострадали 27 человек, погиб подросток 14 лет. В общей сложности в Татарстане и на озере Яльчик в Марий Эл пострадали 56 человек, из них девять погибло.

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Маргарита Головатенко