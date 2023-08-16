Казанский «Ак Барс» планирует подписать новичка осенью

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

В казанском «Ак Барсе» планируют подписать нового игрока этой осенью. Как рассказал генеральный менеджер команды Марат Валиуллин, приобретение могут сделать в течение ближайших месяцев.

— У нас есть потолок зарплат, и мы его освобождали, чтобы заполнить определенными игроками. Мы сделали приобретения и, возможно, сделаем еще одно в сентябре — октябре. Думаю, что вступать в сезон мы будем именно этим составом, — цитирует его клубная пресс-служба.

Валиуллин рассказал, что клуб ищет как российских спортсменов, так и легионеров. Если «Ак Барсу» удастся найти качественных иностранных игроков, то клуб рассмотрит вариант с обменом хоккеистами.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Последним новичком команды стал Евгений Свечников. В прошлом сезоне нападающий выступал в составе «Сан-Хосе Шаркс» — в 59 играх он набрал 14 (8+6) очков. Всего в НХЛ хоккеист провел 172 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков.

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Айрат Назипов