Главный тренер «Ак Барса» оценил готовность команды к новому сезону КХЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что сейчас в составе казанской команды нет травмированных игроков. Его подопечные готовятся к последнему предсезонному турниру, перед стартом нового сезона КХЛ.

— Сейчас у нас последний цикл, когда мы можем поработать серьезно, поправить те проблемы, которые у нас есть, и в то же время подготовиться физически к чемпионату, чтобы мы были полноценными в плане нагрузок, чтобы тренировки принесли нам пользу, — передает слова наставника пресс-служба клуба.

Наставник «барсов» обратил внимание, что во время матчей в серии плей-офф, некоторые хоккеисты играли с травмами и отдали все силы. По этой причине спортсмены начали предсезонку позже обычного.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов

— Если бы мы собрали их раньше, не думаю, что это было бы лучше и проще. У нас уже было такое в 2018 году после чемпионства. Я собрал команду как обычно и понял, что мне не все понравилось, — добавил Билялетдинов.

Также тренер выразил надежду на то, что ближайший турнир в Челябинске поможет хоккеистам избавиться от ошибок, которые они совершили в Кубке TANECO.

В последней игре домашнего кубка «Ак Барс» уступил «Трактору» со счетом 1:2. Следующие матчи казанцы проведут на Кубке губернатора Челябинской области. Турнир пройдет с 23 по 26 августа.

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Айрат Назипов