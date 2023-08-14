«Ак Барс» — на втором месте в Кубке TANECO

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Ак Барс» на домашней арене уступил «Трактору» со счетом 1:2 в финальном матче Кубка TANECO, таким образом оказавшись на втором месте.



Счет в первом периоде открыл «Трактор», сравнял форвард «барсов» Илья Сафонов. Вновь перехватил лидерство в счете у челябинцев Владимир Ткачев. В концовке встречи казанцы сменили вратаря на шестого полевого игрока, но преимущество осталось у «Трактора».

Третье место в Кубке TANECO — у «Локомотива», четвертое — у «Барыса».

Следующие матчи «Ак Барса» — на Кубке губернатора Челябинской области, турнир пройдет с 23 по 26 августа.

13 августа «Ак Барс» на домашнем поле обыграл «Барыс». Третий матч Кубка TANECO завершился со счетом 5:2.

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Маргарита Головатенко