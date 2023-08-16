Модернизацию столовых в школах Казани завершат в следующем году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани обновление столовых в школах планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на ежегодном августовском совещании работников образования и науки Татарстана.

Он напомнил, что за последние пять лет в казанских школах отремонтировали 132 пищеблока. В результате количество посадочных мест в столовых выросло на 4,2 тысячи.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина рассказывала в июне, что к началу нового учебного года в городе будет 164 школьных ресторана. Это 88% от общего числа столовых.

Она уточняла, что всего со времени старта второго этапа реформы программы «Здоровое питание детям» благодаря проведению ремонтных работ и открытию школ количество посадочных мест в столовых школ столицы Татарстана увеличится более чем на 11 тысяч.

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Татьяна Демина