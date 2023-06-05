Количество посадочных мест в школьных столовых Казани увеличится более чем на 11 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Количество посадочных мест в столовых школ Казани увеличится более чем на 11 тысяч. Об этом рассказала директор Департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина на «деловом понедельнике» в мэрии.

— Всего со времени старта второго этапа реформы программы «Здоровое питание детям» благодаря проведению ремонтных работ и открытию школ количество посадочных мест в столовых увеличится более чем на 11 тысяч. К началу учебного года в Казани будет 164 школьных ресторана. Это 88% от общего числа столовых, — сообщила она.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Горячим питанием в прошедшем учебном году обеспечили 160 тысяч казанских школьников — на 9 тысяч больше, чем в предыдущем. Бесплатным горячим питанием охватили 100% учеников начальных классов.

В январе 2023 года Рима Мухамедшина рассказывала, что школьники Казани просят чаще давать в столовых пельмени и сосиски. Их родители, в свою очередь, предлагают чаще кормить детей гороховым супом или кашей.



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Татьяна Демина