Официальная статистика: в Татарстане в I квартале 2023 года подешевело жилье в новостройках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в январе — марте 2023 года цены на первичном рынке жилья по сравнению с IV кварталом прошлого года упали на 0,6%. Такие данные приводит Татарстанстат.

Средняя стоимость одного «квадрата» жилья в республике в I квартале этого года составила 127 095 рублей. Это самый высокий ценник среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

Один квадратный метр квартиры среднего качества в новостройке Татарстана в I квартале 2023 года обходился в среднем в 121 586 рублей. «Квадрат» жилья «улучшенной планировки» стоил 131 457 рублей, а «элитный» — 225 164 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В других регионах ПФО средний ценник на 1 кв. метр жилья на первичном рынке в I квартале 2023 года сложился следующим образом:

Нижегородская область — 124 262 рубля;

Башкирия — 110 901 рубль;

Пермский край — 101 530 рублей;

Самарская область — 97 700 рублей;

Кировская область — 88 702 рубля;

Пензенская область — 87 744 рубля;

Удмуртия — 86 502 рубля;

Чувашия — 83 829 рублей;

Ульяновская область — 82 857 рублей;

Саратовская область — 73 001 рубль;

Мордовия — 70 160 рублей;

Марий Эл — 65 498 рублей;

Оренбургская область — 63 384 рубля;

Согласно одному из последних исследований, в столице Татарстана с января по апрель 2023 года спрос на недвижимость в новостройках упала на 20%. Сократилось и их предложение — на 9%.



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Татьяна Демина