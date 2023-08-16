В Татарстане в середине лета выросла выдача автокредитов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за июль 2023 года выдали 4 052 автокредита, что на 17,9% больше, чем за предыдущий месяц. По их количеству республика вошла в топ-5 российских регионов, заняв четвертое место, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

В тройку лидеров по выдаче автокредитов в середине лета вошли Москва (5 367), Московская область (4 960) и Санкт-Петербург (4 220). Топ-5 замыкает Краснодарский край, жители которого в июле взяли 3 732 кредита на покупку машины.

На последнем месте в рейтинге из 30 регионов — лидеров России по итогам июля расположился Алтайский край. За месяц там оформили 851 автокредит — на 9,5% больше, чем в июне 2023-го.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом по данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых поступают в НБКИ, в России за июль выдали 86,6 тысячи кредитов на новые автомобили и машины с пробегом. Это на 14,8% больше, чем в первом месяце лета и самый большой предыдущим с начала прошлого года.



Напомним, в первом полугодии 2023 года Татарстан стал одним из регионов — лидеров России по динамике роста автокредитования. По темпам роста в этом сегменте он обогнал столицу, Московскую область и Санкт-Петербург. Объемы автокредитования в республике достигли 22,9 млрд рублей — это почти вдвое больше, чем в первом полугодии 2022-го. Подробнее — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



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Татьяна Демина