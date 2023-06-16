В Казани сеть фитнес-клубов могут оштрафовать на полмиллиона рублей за некорректную рекламу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Алекс Фитнес» рискует получить штраф в размере 500 тысяч рублей за рекламную кампанию, которая скрывала реальную стоимость абонемента. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану

Отмечается, что в ГУМе за рубль предлагались услуги тренажерного зала, а в «Тандеме» можно было приобрести фитнес с бассейном. Реклама, размещенная в поисковике, вела на официальный сайт клуба, где была опубликована информация о наличии абонементов от 6 до 12 месяцев без указания стоимости предлагаемых услуг. Узнать реальную цену каждого абонемента потенциальный клиент мог лишь после заполнения заявки с указанием Ф.И.О. и номера телефона.

— Учитывая, что потребители указанной рекламы не могли получить информацию о рекламируемой услуге в полном объеме, в Татарстанском УФАС России было возбуждено дело по признакам нарушения рекламного законодательства. Решением антимонопольной службы рекламные сообщения квалифицированы как намеренно вводящие в заблуждение потребителя. Реклама отражала данные, выгодные лишь для сети фитнес-клубов. Иные участники не могли оценить, насколько им выгодны и интересны предлагаемые «Алекс Фитнес» услуги, — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Учитывая, что у компании уже были аналогичные нарушения и они не были исправлены, татарстанским УФАС России будет рассмотрен вопрос привлечения «Алекс Фитнес» к максимальной сумме штрафа в 500 тысяч рублей.

Год назад Федеральная антимонопольная служба Татарстана заподозрила певицу Полину Гагарину в нарушении законодательства о рекламе. Нарушение, о котором идет речь, заключалась в отсутствии возрастной маркировки при показе рекламы.

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Айрат Назипов