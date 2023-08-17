Исследование: в Татарстане выросло количество увольнений из-за реорганизации компаний

Татарстанцев в последние месяцы стали увольнять чаще. Больше всего это коснулось топ-менеджмента, сотрудников сферы безопасности и страховых фирм, HR-менеджеров. Об этом свидетельствует опрос сервиса HeadHunter.

За июнь, июль и август было сокращено 11% жителей республики, тогда как в начале года — лишь 10%. Число сотрудников, уволенных из-за реорганизации компании, тоже увеличилось: в начале года их было 9%, сейчас — 14%.

По собственному желанию покидают рабочие места 65% татарстанцев: эта цифра не изменилась. В большинстве случаев это рабочий персонал (73%), сотрудники, задействованные в сфере добычи сырья (71%), строительстве и недвижимости (70%). Из-за сокращения работы лишились топ-менеджеры, специалисты сферы безопасности, HR-менеджеры и сотрудники страховых фирм. Наибольшее количество рабочих мест из-за реорганизации было потеряно представителями отрасли сельского хозяйства (28%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

1% жителей Татарстана за последние три месяца остались без работы из-за невыполнения рабочих задач. Столько же опрошенных ответили, что начали хуже соблюдать трудовую дисциплину. В начале года эти причины для увольнения в ответах татарстанцев не фигурировали.

Сокращают чаще всего сотрудников от 55 лет (более 19% опрошенных). Молодежь увольняют редко (3%), но она чаще уходит сама: так делают 75% опрошенных в возрасте от 18 до 24. Среди 35—44-летних по собственному желанию уходят не более 41% работников.

Напомним, недавно опрос показал, что четверо из десяти казанских удаленных сотрудников скорее выберут увольнение, чем работу в офисе, если того потребует начальство. 41% работников в такой ситуации планируют уволиться. 37% респондентов согласны работать очно. Еще 22% не готовы принять однозначное решение: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».



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Галия Гарифуллина