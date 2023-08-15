Минцифры предложило разработать цифровой кодекс для регулирования IT и связи в России

Минцифры России предлагает разработать цифровой кодекс для обеспечения комплексного регулирования развития и использования IT и инфраструктуры связи в стране, сказано в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года.



— Оптимальным видом законодательного акта, позволяющим сформировать стройную взаимоувязанную систему отраслевых правовых норм, является Цифровой кодекс, обеспечивающий комплексное регулирование развития и использования информационных технологий и инфраструктуры связи.

В проекте указывается, что нормативная правовая база в сфере связи представлена «разрозненными законодательными и подзаконными актами, регулирующими отдельные виды или группы отношений», возникающие в связи с осуществлением деятельности в сфере связи, средств массовой информации, использованием ИКТ и обращением информации.

Ведомство предлагает решить проблемы путем внесения в законодательство изменений, обеспечивающих соответствие нормативно-правового регулирования темпам развития отрасли связи и устранение административных барьеров.

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Маргарита Головатенко